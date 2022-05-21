Аналитики рассказали, где будут отдыхать россияне в июне

Россияне рассказали, какие планы строят на лето 2022. Информацией о предпочтениях россиян поделились аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

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Аналитики сервиса провели опрос о планах на это лето. 88% респондентов ждет лета с нетерпением — вероятно, из-за прохладного мая. В начале мая свыше 70% клиентов сервиса начали планировать отпуск.

Почти 80% опрошенных считают, что нужно ехать в тёплые города и страны.

75% респондентов уверены, что отпуск должен проходить на море.

Более 69% опрошенных стараются как можно чаще отдыхать на природе.

60% опрошенных хотят в июне поехать в отпуск по просторам России. В качестве направлений для внутреннего туризма россияне выбирают курорты Краснодарского края, Анапу, Сочи, Геленджик,. Далее — курорты Крыма, Алушта, Евпатория и Ялта.

Россияне мечтают и о зарубежном отпуске в Риме, Барселоне или Абхазии.