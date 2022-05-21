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3 часа назад

Летний отдых в России подорожает

Мира Маркина

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников в разговоре с агентством "Прайм" предположил повышение цен на летний отдых в России.

Летний отдых в России подорожает
Фото: pixabay.compixabay.com

Эксперт высказал свое предположение, что цены на летний отдых поднимутся на 20-30%.

"Похоже, что цены на внутренних направлениях должны к лету вырасти на 20-30%, как и авиабилеты (правда, здесь рост предполагается где-то на 10%)", — отметил Черников .

При этом он уточнил, что Ростуризм отмечает повышение спроса на туры по "природным" направлениям внутри страны, однако прирост этот не слишком явный и большинство бронирований совершаются с минимальной предоплатой и возможностью бесплатной отмены.

Что касается отдыха зарубежом, то тут тоже все очень нестабильно, как подчеркивает эксперт. И связано это в первую очередь с ограничениями в полетах.

Ранее мы сообщали, что Вьетнам отказался от тестов на COVID-19 для всех туристов.

Отдых в России,Сергей Черников,РУДН,Ростуризм,
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