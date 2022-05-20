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2 часа назад

Вьетнам отказался от тестов на COVID-19 для всех туристов

Даша Краснова

Власти Вьетнама отменили требования тестам на COVID-19 перед вылетом и по прибытии в страну для всех иностранных туристов.

Вьетнам отказался от тестов на COVID-19 для всех туристов
Фото: unsplashunsplash

Ранее чиновники объявили об отказе от обязательного тестирования туристов перед посадкой в самолет, а теперь аналогичное правило вступило в силу и по прилете, в аэропорту. Разделения на «красные», «желтые» и «зеленые» страны делать не стали. Новый порядок действует абсолютно для всех иностранных туристов, въезжающих во Вьетнам.

С 27 апреля 2022 года иностранцы больше не обязаны заполнять декларацию о состоянии здоровья и предоставлять сертификаты о вакцинации.

При этом премьер-министр страны приказал Министерству здравоохранения внимательно следить за ситуацией с пандемией и при необходимости принимать соответствующие меры.

До этого мы рассказывали, куда слетать в июне за границу.

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