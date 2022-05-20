Семья умерла при загадочных обстоятельствах на Багамах

Американская семья отправилась в отпуск на Багамы и умерла при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет New York Post.
Тела 68-летний Майкла Филлипса, его жены Робби и их знакомого Винсента Кьярелла были обнаружены в своих номерах без сознания. Жена Кьярелла госпитализирована в тяжелом состоянии. Медики определили, что на них не было следов насилия.
На дынный момент местные правоохранительные органы продолжают проводить расследование. А родственники погибших требуют повторное вскрытие, поскольку выяснить причину смерти так и не удалось.
Отмечается, что некоторые гости жаловались на сильный запах химических веществ в отеле.
Ранее стало известно, что российские туристы массово уезжают в Азию.