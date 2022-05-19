Российские туристы массово уезжают в Азию

В марте по количеству туристов Россия заняла четвертое место (2100 человек, прирост по сравнению с январем – 65%). Глава экономического отдела Посольства республики Индонезия в Москве Ади Приянто заявил, что объем турпотока из нашей страны может вновь достигнуть рекордных значений.

Данных за апрель и май пока нет. Тем не менее, эксперты прогнозируют, что на фоне смягчения антиковидных мер еще больше россиян устремятся в Индонезию. Значительно увеличить турпотока может запуск прямого авиасообщения. Сейчас на Бали можно прилететь только с пересадками в Дубае, Стамбуле и Дохе.