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1 час назад

Российские туристы массово уезжают в Азию

Мира Маркина

Туристы из России все чаще выбирают Бали для отдыха, сообщает АТОР, ссылаясь на данные Министерства туризма Индонезии.

Российские туристы массово уезжают в Азию
Фото: unsplash.comunsplash.com

В марте по количеству туристов Россия заняла четвертое место (2100 человек, прирост по сравнению с январем – 65%). Глава экономического отдела Посольства республики Индонезия в Москве Ади Приянто заявил, что объем турпотока из нашей страны может вновь достигнуть рекордных значений.

Данных за апрель и май пока нет. Тем не менее, эксперты прогнозируют, что на фоне смягчения антиковидных мер еще больше россиян устремятся в Индонезию. Значительно увеличить турпотока может запуск прямого авиасообщения. Сейчас на Бали можно прилететь только с пересадками в Дубае, Стамбуле и Дохе.

Ранее «Рамблер» рассказывал, каких блюд стоит опасаться в турецких отелях.

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