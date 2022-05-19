Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+27° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
2 часа назад

Что нельзя есть со шведского стола в Турции

Мира Маркина

Менемен, свежая выпечка и напитки из кулера – на них не стоит налегать, если вы остановились в турецком отеле. Почему – «Газете.Ru» рассказала Елена Свиридова, нутрициолог сервиса по доставке здорового питания Grow Food.

Что нельзя есть со шведского стола в Турции
Фото: unsplash.comunsplash.com

Традиционный турецкий омлет менемен, который повар готовит индивидуально для каждого гостя, обожают многие туристы. Им нужно лишь выбрать начинку.

«Стандартный набор: сыр, колбаса, грибы, болгарский перец, помидоры. Но злоупотреблять таким блюдом не стоит — поверхности для готовки не очищают перед каждым новым приготовлением, и омлет получается очень жирным. Если все-таки захотите съесть менемен, то отдавайте предпочтение легким овощным наполнителям», — рекомендовала нутрициолог.

Эксперт предостерегла путешественников от злоупотребления свежей выпечкой. Ведь она очень калорийна, пусть и съедена на завтрак. Поэтому в этом случае нутрициолог руководствоваться границами разумного.

А вот соков и газировки из кулеров Елена Свиридова рекомендовала избегать вовсе.

«Вы наверняка замечали, что напитки из-под кулеров в отелях имеют необычный вкус. Даже в бутилированном виде эти напитки лучше, чем из кулеров. Поэтому старайтесь проходить мимо, каким бы сильным ни было желание», — отметила эксперт.

Нутрициолог объяснила, что в целях экономии напитки разбавляют водой и дополнительно подслащивают для более выразительного вкуса.

Ранее «Рамблер» писал, какие привычки выдают русского туриста.

Новости путешествий,Елена Свиридова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители