Что нельзя есть со шведского стола в Турции

Менемен, свежая выпечка и напитки из кулера – на них не стоит налегать, если вы остановились в турецком отеле. Почему – «Газете.Ru» рассказала Елена Свиридова, нутрициолог сервиса по доставке здорового питания Grow Food.

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Традиционный турецкий омлет менемен, который повар готовит индивидуально для каждого гостя, обожают многие туристы. Им нужно лишь выбрать начинку.

«Стандартный набор: сыр, колбаса, грибы, болгарский перец, помидоры. Но злоупотреблять таким блюдом не стоит — поверхности для готовки не очищают перед каждым новым приготовлением, и омлет получается очень жирным. Если все-таки захотите съесть менемен, то отдавайте предпочтение легким овощным наполнителям», — рекомендовала нутрициолог.

Эксперт предостерегла путешественников от злоупотребления свежей выпечкой. Ведь она очень калорийна, пусть и съедена на завтрак. Поэтому в этом случае нутрициолог руководствоваться границами разумного.

А вот соков и газировки из кулеров Елена Свиридова рекомендовала избегать вовсе.

«Вы наверняка замечали, что напитки из-под кулеров в отелях имеют необычный вкус. Даже в бутилированном виде эти напитки лучше, чем из кулеров. Поэтому старайтесь проходить мимо, каким бы сильным ни было желание», — отметила эксперт.