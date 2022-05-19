Что нельзя есть со шведского стола в Турции

Менемен, свежая выпечка и напитки из кулера – на них не стоит налегать, если вы остановились в турецком отеле. Почему – «Газете.Ru» рассказала Елена Свиридова, нутрициолог сервиса по доставке здорового питания Grow Food.
Традиционный турецкий омлет менемен, который повар готовит индивидуально для каждого гостя, обожают многие туристы. Им нужно лишь выбрать начинку.
«Стандартный набор: сыр, колбаса, грибы, болгарский перец, помидоры. Но злоупотреблять таким блюдом не стоит — поверхности для готовки не очищают перед каждым новым приготовлением, и омлет получается очень жирным. Если все-таки захотите съесть менемен, то отдавайте предпочтение легким овощным наполнителям», — рекомендовала нутрициолог.
Эксперт предостерегла путешественников от злоупотребления свежей выпечкой. Ведь она очень калорийна, пусть и съедена на завтрак. Поэтому в этом случае нутрициолог руководствоваться границами разумного.
А вот соков и газировки из кулеров Елена Свиридова рекомендовала избегать вовсе.
«Вы наверняка замечали, что напитки из-под кулеров в отелях имеют необычный вкус. Даже в бутилированном виде эти напитки лучше, чем из кулеров. Поэтому старайтесь проходить мимо, каким бы сильным ни было желание», — отметила эксперт.
Нутрициолог объяснила, что в целях экономии напитки разбавляют водой и дополнительно подслащивают для более выразительного вкуса.
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