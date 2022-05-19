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48 минут назад

Привычки в Турции, выдающие русского

Мира Маркина

Иностранцы говорят, что русского туриста можно заметить издалека, не услышав даже его речь. По некоторым признакам они вычисляют россиян при одном только взгляде. Также, по словам представителей других стран, русских выдают некоторые привычки. Туристов из России проще всего познать в отелях с системой “все включено”, чаще всего такие встречаются в Турции.

Привычки в Турции, выдающие русского
Фото: pixabay.compixabay.com

Первые за едой

Во многих отельных ресторанах места недостаточно для того, чтобы разместить всех гостей, поэтому перед ужином скапливаются довольно длинные очереди из голодных туристов. Иностранцы говорят, что чаще всего впереди очереди стоят русские, потому что они долго собираются на ужин и выходят “при параде”, но при этом хотят поесть как можно быстрее.

Полотенце как способ обозначить место

Места у бассейна всегда разлетаются, как горячие пирожки. Если прийти туда после обеда, то места можно не найти, поэтому предприимчивые русские туристы приходят к бассейну перед завтраком и кладут полотенца на лучшие лежаки. Таким образом, они занимают себе места, хоть и приходят в середине дня. Это очень возмущает иностранцев, которые не могут найти себе место у бассейна.

Попробовать все

Еще одна привычка, которая проявляется на шведском столе. Характерной чертой россиянина может быть то, что он пытается попробовать буквально все, впихнуть в себя побольше со шведского стола и даже сочетать несочетаемое. На тарелке у русского человека обязательно будет несколько видов мяса, рыба, три гарнира и еще всевозможные десерты, которые есть в отеле. На столах у них, как правило, скопление тарелок с недоеденной едой. Иностранцев это пугает, так как они выступают за разумное потребление пищи.

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