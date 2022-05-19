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2 часа назад

Отдых в Абхазии заметно подешевел

Мира Маркина

В Ассоциация туроператоров России рассказали, что со второй половины мая до середины июня отдых в Абхазии может обойтись для туристов гораздо дешевле.

Отдых в Абхазии заметно подешевел
Фото: pixabay.compixabay.com

Ассоциация туроператоров запросила комментарии от туристических агентств и представители тех подтвердили, что на этот период многие отели страны дают скидки на проживание. В основном это скидки размером от 10% до 15%, но некоторые отельеры снизили цены для заезжающих в указанный период гостей на целых 25%.

Эксперты полагают, что подобные специальные предложения связаны с низким спросом, именно поэтому акции устраиваются только отелями среднего класса и эконома. Такой упадок спроса связывают с плохой погодой в Абхазии и дороговизной билетов.

Большая часть отелей, предоставляющих сейчас скидки, располагается в таких городах как Сухум, Цандрипш, Гудаута.

Ранее мы писали о стоимости отдыха в санаториях России.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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