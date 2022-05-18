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56 минут назад

Названа стоимость отдыха в санаториях России

Мария Каткова

Отдых в санатории оказался наиболее востребованным среди Россиян на лето 2022 года. Об этом сообщает сайт "Санатории России.рф".

Названа стоимость отдыха в санаториях России
Фото: PixabayPixabay

Высокий спрос наблюдается даже в нетуристических регионах, в связи с чем эксперты сравнили цены на отдых в санаториях разных городов.

Ночь в санатории на Урале будет стоить 4,5-5,4 тысячи рублей, в Калининградской области цены достигают 4,7 тысячи рублей. Самые дорогие санатории оказались в Подмосковье. Там ценник за ночь достигает 5,9 тысячи рублей.

Самые бюджетные санатории расположены в Саратовской и Орловской областях, а также в Забайкальском крае. Там цены на проживание варьируются от 2,9 до 3,1 тысяч за ночь.

"Высокий спрос обнажил давнюю проблему отрасли, которая заключается в острой нехватке здравниц уровня четыре и пять звезд"

Ранее сообщалось, что названы пляжные страны, в которые можно попасть прямым рейсом из РФ.

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