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1 час назад

Названы пляжные страны, в которые можно попасть прямым рейсом из РФ

Мария Каткова

Ассоциация туроператоров России (АТОР) дала рекомендации россиянам и показала список пляжных стран, куда можно улететь прямым рейсом из России. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Названы пляжные страны, в которые можно попасть прямым рейсом из РФ
Фото: PixabayPixabay

Всего АТОР назвал 19 стран, куда можно улететь из России прямым рейсом. Среди них десять стран с пляжным отдыхом. В этот список вошли: Турция, Египет, ОАЭ, Катар, Мальдивы, Шри-Ланка, Бахрейн, Израиль и Абхазия и Казахстан.

Отмечается, что в эти страны можно приобрести как пакетные туры, так и забронировать отель самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Израиль отменит ковидные ограничения для туристов.

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