Названы пляжные страны, в которые можно попасть прямым рейсом из РФ

Ассоциация туроператоров России (АТОР) дала рекомендации россиянам и показала список пляжных стран, куда можно улететь прямым рейсом из России. Об этом сообщается на сайте АТОР.
Всего АТОР назвал 19 стран, куда можно улететь из России прямым рейсом. Среди них десять стран с пляжным отдыхом. В этот список вошли: Турция, Египет, ОАЭ, Катар, Мальдивы, Шри-Ланка, Бахрейн, Израиль и Абхазия и Казахстан.
Отмечается, что в эти страны можно приобрести как пакетные туры, так и забронировать отель самостоятельно.
Ранее сообщалось, что Израиль отменит ковидные ограничения для туристов.