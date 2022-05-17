Израиль отменит ковидные ограничения для туристов

Сайт Министерства здравоохранения Израиля опубликовал новые правила для въезда туристов, которые вступят в силу с 21 мая 2022 года.

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Одно из главных изменений - отменены ковидные ограничения. Теперь при въезде в страну не потребуется сдавать ПЦР-тест. Это правила распространяются на прибывших в страну воздушным, наземным или морским видами транспорта. Помимо этого отменен и 24-часовой карантин по прилету.

Ношение масок на территории аэропорта или вокзалов также станет с 21 мая необязательным. Однако во время международного рейса пассажир все еще обязан находиться в маске. Необходимость заполнять декларацию въезда в страну до посадки на авиарейс или морской круиз также остается актуальной.