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3 часа назад

Австрия отменила все COVID-ограничения для туристов

Мария Иглина

С 16 мая власти Австрии снимают все коронавирусные ограничения для иностранных туристов. Об этом сообщает официальный туристический портал страны.

Австрия отменила все COVID-ограничения для туристов
Фото: unsplash.comunsplash.com

Известно, что теперь путешественникам при въезде больше не нужно будет предъявлять сертификат вакцинации, справку о перенесенной болезни или тест.

Кроме этого, сертификат вакцинации, маски и тесты не требуются для входа в большинство общественных мест, ресторанов, баров и музеев. Маски остаются обязательными лишь в лечебных учреждениях, супермаркетах и общественном транспорте.

Ранее россиянам назвали необычные направления для путешествий.

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