Австрия отменила все COVID-ограничения для туристов

С 16 мая власти Австрии снимают все коронавирусные ограничения для иностранных туристов. Об этом сообщает официальный туристический портал страны.
Известно, что теперь путешественникам при въезде больше не нужно будет предъявлять сертификат вакцинации, справку о перенесенной болезни или тест.
Кроме этого, сертификат вакцинации, маски и тесты не требуются для входа в большинство общественных мест, ресторанов, баров и музеев. Маски остаются обязательными лишь в лечебных учреждениях, супермаркетах и общественном транспорте.