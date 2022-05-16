Австрия отменила все COVID-ограничения для туристов

С 16 мая власти Австрии снимают все коронавирусные ограничения для иностранных туристов. Об этом сообщает официальный туристический портал страны.

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Известно, что теперь путешественникам при въезде больше не нужно будет предъявлять сертификат вакцинации, справку о перенесенной болезни или тест.

Кроме этого, сертификат вакцинации, маски и тесты не требуются для входа в большинство общественных мест, ресторанов, баров и музеев. Маски остаются обязательными лишь в лечебных учреждениях, супермаркетах и общественном транспорте.

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