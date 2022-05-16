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59 минут назад

Россиянам назвали необычные направления для путешествий

Даша Краснова

Российским туристам, которые хотят посетить регионы страны, посоветовали несколько мест для путешествий. Рейтинг составил член Русского географического общества Владимир Павло. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Россиянам назвали необычные направления для путешествий
Фото: unsplashunsplash

Эксперт порекомендовал отправиться в горный парк «Рускеала» в Карелии на туристическом ретропоезде — его вагоны оформлены в стилистике начала XX века, а проводники носят стилизованную форму. Экспресс стартует от Сортавалы, но добраться до города можно и на обычном поезде с Ленинградского вокзала в Москве.

Лучшим направлением для поездки выходного дня назван Дагестан. По словам Павлова, каждого путешественника здесь встречают как дорого гостя. Туристам обязательно стоит прогуляться по древней крепости Дербента, посмотреть на Сулакский каньон и искупаться в Каспийском море.

Эксперт также обратил внимание на сезонные туры в Калмыкию, во время которых путешественники могут увидеть цветение тюльпанов. Кроме того, можно посетить храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни» и «Пагоду семи дней».

Еще одно место — цейский ледник в Северной Осетии на одноименном горнолыжном курорте.

«Этот лед замерз несколько сотен лет назад и до сих пор не тает. Он фантастического небесно-голубого цвета, его толщина 5-10 метров», — уточнил Павлов.

До этого мы рассказывали, почему нельзя ездить “дикарем” по России.

Новости путешествий,Русское географическое общество,
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