Почему на борту самолета не стоит пить диетическую колу

Издание The Mirror рассказывает, что стюардессы пожаловались на диетическую колу. Они объяснили, что бывают очень недовольны, когда кто-то из пассажиров ее заказывает. А причины в том, что этот газированный напиток пенится больше других и ждать, пока получится налить целый стакан приходится очень долго.