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1 час назад

Почему на борту самолета не стоит пить диетическую колу

Мира Маркина

Издание The Mirror рассказывает, что стюардессы пожаловались на диетическую колу. Они объяснили, что бывают очень недовольны, когда кто-то из пассажиров ее заказывает. А причины в том, что этот газированный напиток пенится больше других и ждать, пока получится налить целый стакан приходится очень долго.

Почему на борту самолета не стоит пить диетическую колу
Фото: pixabay.compixabay.com

«Мне приходится сидеть и ждать, пока пузырьки спадут, и несколько раз доливать диетическую колу. А если ее заказывают одновременно несколько пассажиров, я сначала беру другие заказы, и только потом возвращаюсь к диетической коле», — объяснила стюардесса.

Однако другой член экипажа отметил, что тот факт, что кола очень медленно вытекает из банки, помогает сделать наливание в стакан особенно аккуратным и контролируемым.

Ранее мы писали, в какой одежде стюардессы не советуют летать.

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