Почему на борту самолета не стоит пить диетическую колу

Издание The Mirror рассказывает, что стюардессы пожаловались на диетическую колу. Они объяснили, что бывают очень недовольны, когда кто-то из пассажиров ее заказывает. А причины в том, что этот газированный напиток пенится больше других и ждать, пока получится налить целый стакан приходится очень долго.
«Мне приходится сидеть и ждать, пока пузырьки спадут, и несколько раз доливать диетическую колу. А если ее заказывают одновременно несколько пассажиров, я сначала беру другие заказы, и только потом возвращаюсь к диетической коле», — объяснила стюардесса.
Однако другой член экипажа отметил, что тот факт, что кола очень медленно вытекает из банки, помогает сделать наливание в стакан особенно аккуратным и контролируемым.
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