Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
2 часа назад

Стюардессы рассказали, в какой одежде не стоит летать

Мира Маркина

Издание The Sun сообщило, что стюардессы, работающие в разных авиакомпаниях, рассказали, в какой одежде не следует летать в самолетах.

Стюардессы рассказали, в какой одежде не стоит летать
Фото: pixabay.compixabay.com

Стюардессы отметили, что в первую очередь, речь идет о комфорте самого пассажира, потому стоит исключать для перелета такие варианты тесной одежды, как, например, джинсы - они могут привести к нарушению кровообращения и проблемам с кишечником.

Среди прочего, были названы тесное нижнее белье, комбинезоны, длинные юбки и свадебные наряды. Особое внимание также советуется уделить обуви - она должна быть удобной, свободной и на плоской подошве. Это аргументируется не только удобством нахождения в кресле во время полета, но и тем, что в экстренном случае на каблуках или в шлепанцах покидать самолет будет тяжело.

Ранее мы сообщали, что Росавиация продлила ограничения на полеты в южные регионы страны.

Лайфхаки,Росавиация,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители