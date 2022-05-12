Стюардессы рассказали, в какой одежде не стоит летать

Издание The Sun сообщило, что стюардессы, работающие в разных авиакомпаниях, рассказали, в какой одежде не следует летать в самолетах.

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Стюардессы отметили, что в первую очередь, речь идет о комфорте самого пассажира, потому стоит исключать для перелета такие варианты тесной одежды, как, например, джинсы - они могут привести к нарушению кровообращения и проблемам с кишечником.

Среди прочего, были названы тесное нижнее белье, комбинезоны, длинные юбки и свадебные наряды. Особое внимание также советуется уделить обуви - она должна быть удобной, свободной и на плоской подошве. Это аргументируется не только удобством нахождения в кресле во время полета, но и тем, что в экстренном случае на каблуках или в шлепанцах покидать самолет будет тяжело.