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3 часа назад

Продлено ограничение полетов в южные регионы страны

Мира Маркина

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на Росавиацию сообщает, что ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части страны были продлены до 19 мая.

Продлено ограничение полетов в южные регионы страны
Фото: pixabay.compixabay.com

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 19 мая 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - цитирует ТАСС.

Представители Росавиации добавили, что перевозчикам рекомендуется продолжать перевозки граждан, но используя альтернативные маршруты, задействуя аэропорты Сочи, Москвы, Минеральных Вод и Ставрополя.

Аэропорты, на которые действует ограничение полетов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ранее мы писали, что раскрыт способ улететь в Европу, минуя ограничения.

Новости путешествий,Росавиация,
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