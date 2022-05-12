Продлено ограничение полетов в южные регионы страны

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на Росавиацию сообщает, что ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части страны были продлены до 19 мая.

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"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 19 мая 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - цитирует ТАСС.

Представители Росавиации добавили, что перевозчикам рекомендуется продолжать перевозки граждан, но используя альтернативные маршруты, задействуя аэропорты Сочи, Москвы, Минеральных Вод и Ставрополя.

Аэропорты, на которые действует ограничение полетов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.