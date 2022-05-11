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39 минут назад

Раскрыт способ прилететь в Европу вопреки ограничениям

Мира Маркина

Иностранные авиакомпании предоставили летнее расписание полетов. Проанализировав его, эксперты Ассоциации туроператоров России обнаружили способы добраться до стран Европы вопреки санкциям.

Раскрыт способ прилететь в Европу вопреки ограничениям
Фото: unsplash.comunsplash.com
С пересадкой в Дубае российские путешественники могут организовать поездку в Италию, Хорватию, Черногорию. Билеты есть у арабского перевозчика Flydubai:
  • из Москвы в Тиват летом можно долететь за 770 долларов (51,8 тысячи рублей);
  • в Пизу и Катанию — за 580 долларов (39 тысяч рублей);
  • в Дубровник — от 684 долларов в одну сторону (46 тысяч рублей);
  • а на греческие острова — от 800 долларов (около 53,9 тысячи рублей).

Осуществив пересадку в Ереване, туристы смогут добраться до Ларнаки. Рейсы венгерской Wizz Air — с 22 июня будут организованы дважды в неделю. Цена билета в одну сторону начинается от 236 евро (16,8 тысячи рублей). В конце сентября у Wizz Air появятся рейсы в Рим (также из Еревана). Стоимость перелета начинается от 80 евро (5,6 тысячи рублей) в одну сторону.

С 12 мая казахская Air Astana запускает новые рейсы из Алма-Аты в Великобританию по четвергам и субботам. Перелет в одну сторону обойдется в среднем в 578 евро (около 41 тысячи рублей). Также 1 июня анонсированы прямые рейсы из Казахстана в Ираклион (Крит). По понедельникам и средам вылет предусмотрен из Нур-Султана, по вторникам и четвергам — из Алма-Аты. Цена билетов – от 362 евро в одну сторону (то есть, от 25,7 тысячи рублей).

Ранее мы писали о том, кто может подать документы на электронную шенгенскую визу.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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