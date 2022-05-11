Раскрыт способ прилететь в Европу вопреки ограничениям

Осуществив пересадку в Ереване, туристы смогут добраться до Ларнаки. Рейсы венгерской Wizz Air — с 22 июня будут организованы дважды в неделю. Цена билета в одну сторону начинается от 236 евро (16,8 тысячи рублей). В конце сентября у Wizz Air появятся рейсы в Рим (также из Еревана). Стоимость перелета начинается от 80 евро (5,6 тысячи рублей) в одну сторону.

С 12 мая казахская Air Astana запускает новые рейсы из Алма-Аты в Великобританию по четвергам и субботам. Перелет в одну сторону обойдется в среднем в 578 евро (около 41 тысячи рублей). Также 1 июня анонсированы прямые рейсы из Казахстана в Ираклион (Крит). По понедельникам и средам вылет предусмотрен из Нур-Султана, по вторникам и четвергам — из Алма-Аты. Цена билетов – от 362 евро в одну сторону (то есть, от 25,7 тысячи рублей).