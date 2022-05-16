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3 часа назад

Эксперты назвали среднюю стоимость туров в Турцию в июне

Даша Краснова

Туроператоры назвали среднюю стоимость отдыха на курортах Турции в летнем сезоне для отечественных путешественников. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров Росси.

Эксперты назвали среднюю стоимость туров в Турцию в июне
Фото: unsplashunsplash

Компания PEGAS Touristik предлагает недельную путевку в Бодрум на двоих в начале июня и размещением в четырехзвездочном отеле с питанием по системе «все включено» за 94 тысячи рублей.

В компании Coral Travel тоже можно приобрести туры в Бодрум. Стоимость семидневного отдыха на двоих в гостинице категории «четыре звезды» с питанием «все включено» начинается от 100 тысяч рублей.

У туроператора ANEX Tour цена за недельные путевки с перелетом в Бодрум стартует от 120 тысяч рублей на двоих.

До этого мы рассказывали 5 турецких городов, куда можно полететь на отдых летом.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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