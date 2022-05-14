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36 минут назад

Турист, побывавший во всех странах, поделился секретами путешествий

Рамблер

Американец Китчен побывал во всех 193 странах мира, признанных ООН. Турист дал советы по подготовке к путешествию в разговоре с порталом Bloomberg.

Турист, побывавший во всех странах, поделился секретами
Фото: unsplash.comunsplash.com

57-летний путешественник порекомендовал не надевать драгоценности в поездки по развивающимся странам. Дорогие ювелирные изделия могут привлечь внимание воров или бандитов, отмечает мужчина.

Путешественник со стажем также советует брать запасную кредитную карту. Ее следует прятать в надежное место.

«Я всегда кладу дополнительную пластиковую карту под стельки туфель, чтобы в случае ограбления или другой непредвиденной ситуации не остаться на улице без денег», — комментирует Китчен.

Путешественник также советует брать с собой в путешествия хлопковую простыню из дома. Дело в том, что Китчен не может спать в отелях на постельном белье из полиэстера: материал вызывает сильный зуд.

Наконец, турист добавил, что всегда надевает штаны или шорты с несколькими карманами спереди в длинные поездки. Это очень удобно: в кармане спереди можно убрать паспорт, телефон, посадочный талон, кошелек. При необходимости все предметы можно быстро достать.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить животное к путешествию.

Новости путешествий,ООН,
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