Турист, побывавший во всех странах, поделился секретами

Американец Китчен побывал во всех 193 странах мира, признанных ООН. Турист дал советы по подготовке к путешествию в разговоре с порталом Bloomberg.

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57-летний путешественник порекомендовал не надевать драгоценности в поездки по развивающимся странам. Дорогие ювелирные изделия могут привлечь внимание воров или бандитов, отмечает мужчина.

Путешественник со стажем также советует брать запасную кредитную карту. Ее следует прятать в надежное место.

«Я всегда кладу дополнительную пластиковую карту под стельки туфель, чтобы в случае ограбления или другой непредвиденной ситуации не остаться на улице без денег», — комментирует Китчен.

Путешественник также советует брать с собой в путешествия хлопковую простыню из дома. Дело в том, что Китчен не может спать в отелях на постельном белье из полиэстера: материал вызывает сильный зуд.