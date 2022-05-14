Россиянам рассказали, как подготовить животное к путешествию

Ветеринар Шеляков рекомендует использовать специальные успокоительные для животных. Важно также пройти обследование у ветеринара, чтобы исключить обострение заболеваний. Советами поделился ветеринар Михаил Шеляков в разговоре с «Лентой.ру».
Эксперт советует готовиться к поездке заранее.
«Прежде всего, конечно, нужно провести все профилактические мероприятия. Это глистогонки, блохогонки, прививки и прочее. Также важно, чтобы на момент путешествия питомец не имел никаких активных жалоб: поноса, рвоты, общего недомогания, повышенной температуры. Это сразу отвод от любых поездок, потому что мало ли что может случиться в дороге», — отмечает специалист.
«Если животное тяжело переносит поездку или летит в первый раз, его может тошнить, укачивать, стоит использовать успокоительные средства для собак и кошек, причем, прием их начать лучше заблаговременно».
Ветеринар отметил, что за границей купить средства для питомца может быть проблематично. Лекарства продаются, как правило, по назначению врача, а визит к ветеринару стоит дорого. Усложняет ситуацию и языковой барьер.
«Так что лучше посетить врача заранее, исключить любые хронические заболевания и провести профилактику», — советует Шеляков
Необходимо изучить условия перевозки животных: где-то питомца пустят на борт, а где-то доступен провоз только в багажном отделении.
«Если возможен только багажные отдел, то, прежде всего, необходимо подготовить клетку: скрутить все колесики, потому что иначе она точно уедет, укрепить дверцу. Не думайте, что животное слабое и ничего с ней не сделает — в панике двери вышибают даже кошки, а это ведь самолет, механизмы, зона повышенной опасности», — заключил врач.