Россиянам рассказали, как подготовить животное к путешествию

«Прежде всего, конечно, нужно провести все профилактические мероприятия. Это глистогонки, блохогонки, прививки и прочее. Также важно, чтобы на момент путешествия питомец не имел никаких активных жалоб: поноса, рвоты, общего недомогания, повышенной температуры. Это сразу отвод от любых поездок, потому что мало ли что может случиться в дороге», — отмечает специалист.