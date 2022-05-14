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1 час назад

Названы самые разочаровывающие туристов достопримечательности

Мария Кимакович

Отзывы помогли определить, какие памятники мирового наследия больше всего критикуют туристы, сообщает Wanderlust.

Названы самые разочаровывающие туристов достопримечательности
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперты изучили отзывы путешественников на популярном туристическом портале и сделали выводы о том, какие знаменитые на весь мир места чаще всего не производят на них впечатления.

Голливудская «Аллея славы», по мнению большинства туристов, оказалась вовсе не такой, какой они себе ее представляли: слишком многолюдно и грязно.

Не оценили некоторые путешественники и Версаль, отметив высокую стоимость билетов и огромные очереди. Отрицательные отзывы оставили 17% посетителей.

Стоунхендж также не слишком порадовал туристов: здесь отметили дорогую парковку и еду.

Невозможность сделать хорошую фотографию на фоне надписи Hollywood разочаровала 6% туристов. Подойти достаточно близко к достопримечательности, увы невозможно.

Знаменитая Пизанская башня не произвела впечатления на 5% туристов. Они отметили, что внутрь достопримечательности заходить не стоит: ничего интересного. Лучше предпочесть прогулку возле башни и сделать красивые фотографии.

В число разочаровавших туристов достопримечательностей также попали Букингемский дворец и Пирамиды Гизы.

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