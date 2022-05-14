Туристов заставили заплатить 600 евро за перекус

Британка с дочерью заказали в таверне два напитка, порцию крабовых клешней и воспользовались лежаками на пляже, где провели несколько часов. По их подсчетам счет за услуги не должен был превысить 200 евро, однако сумма оказалась иной: 520 евро за еду и 78 евро следовало отдать за чаевые.