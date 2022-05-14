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2 часа назад

Туристов заставили заплатить 600 евро за перекус

Мира Маркина

Неприятный инцидент произошел в одной греческой таверне на острове Миконос, сообщает TURIZM.RU.

Туристов заставили заплатить 600 евро за перекус
Фото: pixabay.compixabay.com

Британка с дочерью заказали в таверне два напитка, порцию крабовых клешней и воспользовались лежаками на пляже, где провели несколько часов. По их подсчетам счет за услуги не должен был превысить 200 евро, однако сумма оказалась иной: 520 евро за еду и 78 евро следовало отдать за чаевые.

Женщинам пришлось оплатить счет, поскольку иначе их не выпускали из таверны. Позже оказалось, что подобные неприятные истории происходили в этом заведении и раньше. Женщины заявили о намерении обратиться в полицию.

Ранее стало известно, какие страны пользуются наибольшей популярностью у россиян.

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