Туристов заставили заплатить 600 евро за перекус

Неприятный инцидент произошел в одной греческой таверне на острове Миконос, сообщает TURIZM.RU.
Британка с дочерью заказали в таверне два напитка, порцию крабовых клешней и воспользовались лежаками на пляже, где провели несколько часов. По их подсчетам счет за услуги не должен был превысить 200 евро, однако сумма оказалась иной: 520 евро за еду и 78 евро следовало отдать за чаевые.
Женщинам пришлось оплатить счет, поскольку иначе их не выпускали из таверны. Позже оказалось, что подобные неприятные истории происходили в этом заведении и раньше. Женщины заявили о намерении обратиться в полицию.
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