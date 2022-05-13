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58 минут назад

Какие страны пользуются наибольшей популярностью у россиян

Катерина Саломе

Эксперты вычислили самые востребованные авианаправления у туристов. Об этом сообщает Туту.ру.

Какие страны пользуются наибольшей популярностью у россиян
Фото: unsplash.comunsplash.com

Специалисты онлайн-сервиса провели исследование, в ходе которого проанализировали данные бронирований пользователей. В результате им удалось выяснить, что больше всего путешественники заинтересованы в перелетах из Москвы в Ереван, Стамбул, Баку, Ташкент и Ош. На эти пять направлений в сумме приходится около 17 процентов поисковых запросов.

Тем временем пять процентов россиян заинтересованы в поездке в Ереван. Еще три процента — в Стамбул и Баку. Среди прочих интересующих путешественников направлений — Анталья, Бишкек, Душанбе, Тель-Авив и Кишинев.

Читайте также о том, что путевки в Турцию для россиян резко подорожали.

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