Путевки в Турцию для россиян резко подорожали

В этом году россиян ожидает подорожание путевок на турецкие курорты. Об этом заявили представители туроператоров в беседе с «Известиями».

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По данным Tez Tour, по сравнению с летним сезоном прошлого года путевки стали дороже на 15-30 процентов. Эту информацию подтвердил председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

На текущий момент самым дорогим месяцем для бронирования поездки оказался июнь — повышение цены на 30 процентов. Туры на июль подорожали на 20 процентов, а на август — на 15.

Ранее мы писали о том, что названа оптимальная стоимость туров в Израиль.