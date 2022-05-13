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2 часа назад

Путевки в Турцию для россиян резко подорожали

Катерина Саломе

В этом году россиян ожидает подорожание путевок на турецкие курорты. Об этом заявили представители туроператоров в беседе с «Известиями».

Путевки в Турцию для россиян резко подорожали
Фото: unsplash.comunsplash.com

По данным Tez Tour, по сравнению с летним сезоном прошлого года путевки стали дороже на 15-30 процентов. Эту информацию подтвердил председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

На текущий момент самым дорогим месяцем для бронирования поездки оказался июнь — повышение цены на 30 процентов. Туры на июль подорожали на 20 процентов, а на август — на 15.

Ранее мы писали о том, что названа оптимальная стоимость туров в Израиль.

Новости путешествий,Дмитрий Горин,
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