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59 минут назад

Стюардесса лишилась работы за селфи в нижнем белье

Катерина Саломе

Бортпроводница была уволена спустя 15 лет работы в авиакомпании China Southern Airlines. Причиной этому послужило селфи в нижнем белье в туалете самолета. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Стюардесса лишилась работы за селфи в нижнем белье
Фото: РамблерРамблер

Как сообщает издание, китайская бортпроводница по фамилии Го опубликовала интимный снимок в социальной сети WeChat. Она сделала это с целью прорекламировать бренд нижнего белья.

«Мне кажется, что я совсем голая, это очень удобный бюстгальтер, и с его помощью даже увеличился размер моей груди»,

— подписала она публикацию.

Примечательно, что всего спустя 10 минут стюардесса удалила кадр, сделанный во время задержки рейса, когда на борту не было пассажиров. Несмотря на это через месяц руководство авиакомпании уволило девушку за нарушение правил поведения и оказание негативного влияния на имидж авиакомпании.

Бортпроводница посчитата обвинение необоснованным и подала на China Southern Airlines в суд. В результате увольнение было признано незаконным. Судья обязал авиакомпанию выплатить Го компенсацию.

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