Turkish Airlines больше не принимает карту «Мир»

Купить билеты на рейсы авиакомпании теперь почти не представляется возможным, так как операции по картам отечественной платежной системы блокируются вне зависимости от того, попал ли банк, выпустивший карту под санкции или нет, а карты российских банков Visa и MasterCard еще ранее перестали работать для оплаты на сервисах. Как отмечают россияне, предпринявшие попытки купить билеты, система не пропускает оплату и предлагает обратиться в кредитную организацию или попробовать другие способы оплаты.