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1 час назад

Turkish Airlines больше не принимает карту «Мир»

Рамблер

У россиян возникли проблемы с покупкой билетов на рейсы турецкой авиакомпании Turkish Airlines в связи с их ограничением на использование карт платежной системы "Мир", сообщают "Известия".

Turkish Airlines больше не принимает карту «Мир»
Фото: pixabay.compixabay.com

Купить билеты на рейсы авиакомпании теперь почти не представляется возможным, так как операции по картам отечественной платежной системы блокируются вне зависимости от того, попал ли банк, выпустивший карту под санкции или нет, а карты российских банков Visa и MasterCard еще ранее перестали работать для оплаты на сервисах. Как отмечают россияне, предпринявшие попытки купить билеты, система не пропускает оплату и предлагает обратиться в кредитную организацию или попробовать другие способы оплаты.

Для того, чтобы успешно совершить покупку, теперь придется использовать карты иностранных банков или платежную систему UnionPay. Также можно взять билеты напрямую через офис продаж авиакомпании.

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Новости путешествий,Visa,Turkish Airlines,НСПК,
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