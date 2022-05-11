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2 часа назад

Видео: 10 мест в Сочи, которые обязательно нужно посетить

Мария Каткова

Летом Сочи традиционно становится одним из самых популярных туристических направлений у россиян. В сезон туда стекается множество туристов, поэтому попасть в популярные места практически невозможно, если путешественники не хотят стоять довольно большие очереди. Существуют другие интересные места, где не так много людей, но не все о них знают.

В связи с этим блогер, выпускающая видео под ником @slavasokolkina в TikTok рассказала о десяти непопулярных местах в Сочи, которые стоит посетить каждому. Смотрите видео и увидите достопримечательности для маршрута по Сочи, а также их координаты, так как добраться до некоторых локаций придется пешком.

Ранее сообщалось, что эксперты рассказали о ситуации на Черном море летом.

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