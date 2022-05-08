Эксперты рассказали о ситуации на Черном море летом

Туроператоры заявили, что на лето на Черном море выкуплена практически половина доступных бронирований. Об этом сообщает РИА Новости.
"В среднем к сегодняшней дате обычно продана половина летнего сезона. И сейчас примерно половину мы и видим. Но варианты для размещения еще есть", - рассказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
Больше всего загружены отели в Анапе и Сочи - до 50%.
"Дефицита мест в отелях на лето нет. Если мест нет на одни даты, то есть на другие. Только единичные отели могут показывать уже полную загрузку. Например, на июньские праздники в отелях высокого уровня Сочи может быть нехватка мест. В России явно присутствует дефицит качественного номерного фонда, но эта проблема многих лет, которая не связана с текущими условиями. У нас, объективно, мало пятизвездочных отелей", - сообщил гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский.