Эксперты рассказали о ситуации на Черном море летом

"Дефицита мест в отелях на лето нет. Если мест нет на одни даты, то есть на другие. Только единичные отели могут показывать уже полную загрузку. Например, на июньские праздники в отелях высокого уровня Сочи может быть нехватка мест. В России явно присутствует дефицит качественного номерного фонда, но эта проблема многих лет, которая не связана с текущими условиями. У нас, объективно, мало пятизвездочных отелей", - сообщил гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский.