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3 часа назад

В Ростуризме опровергли массовую отмену бронирований в Крыму

Мира Маркина

В Ростуризме опровергли информацию о массовой отмене бронирований в отелях Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Ростуризме опровергли массовую отмену бронирований в Крыму
Фото: PixabayPixabay

Как говорится в сообщении, Крым остался в рейтинге популярных курортов у россиян на майские праздники. На май - июнь бронирования на полуострове приравниваются к уровню прошлого года.

"На майские праздники полуостров остается в топе курортов среди россиян. По данным Ростуризма и региона, средняя загрузка отелей на майские праздники составляет не менее 50%, а в сегменте четырех и пяти звезд - около 75%. Санатории загружены в среднем на 70%. В целом на май - июнь бронирования в Крыму идут на уровне прошлого года, который был рекордным по турпотоку", - заявили в пресс-службе Рсотуризма.

Ранее стало известно, в каких городах россияне чаще всего бронируют отели.

Новости путешествий,Ростуризм,
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