В Ростуризме опровергли массовую отмену бронирований в Крыму

"На майские праздники полуостров остается в топе курортов среди россиян. По данным Ростуризма и региона, средняя загрузка отелей на майские праздники составляет не менее 50%, а в сегменте четырех и пяти звезд - около 75%. Санатории загружены в среднем на 70%. В целом на май - июнь бронирования в Крыму идут на уровне прошлого года, который был рекордным по турпотоку", - заявили в пресс-службе Рсотуризма.