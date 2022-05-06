Выяснилось, в каких городах россияне чаще всего бронируют отели

Эксперты назвали города, в которых туристы чаще всего ищут номера в гостиницах. Об этом сообщает Туту.ру.

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Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что 95 процентов запросов касаются российских регионов.

Чаще всего путешественники ищут отели в Москве (23 процента) и Санкт-Петербурге (18 процентов). Восемь процентов интересуется местами размещения в Сочи и Адлере. В число самых востребованных вошли Анапа, Симферополь, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

В основном пользователи ищут отели на срок до семи дней — таких 86 процентов.