Стало известно, сколько потратят россияне на отдых на майские праздники

Около половины россиян (49 процентов) готовы выделить на путешествия в период майских праздников не более пяти тысяч рублей на одного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования платежной системы «Мир».

Каждый пятый опрошенный заявил, что готов потратить около 10 тысяч рублей. Каждый десятый планирует уложиться в 20 тысяч рублей. Только четыре процента респондентов готовы выделить на отдых на майских праздниках более 50 тысяч рублей.

Согласно проведенному исследованию, половина россиянам возьмет с собой в поездку деньги в формате 50 на 50: часть на карте, часть — наличными. Услугами турагентств воспользуются пять процентов опрошенных. 85 процентов организуют путешествие самостоятельно.