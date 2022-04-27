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37 минут назад

Стало известно, сколько стоит отдых в Турции на майские праздники

Мария Каткова

Специалисты из сферы туризма назвали оптимальные цены на отдых в Турции на майских праздниках. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Стало известно, сколько стоит отдых в Турции на майские праздники
Фото: pixabaypixabay

Цены на туры в Турцию на двоих с перелетом начинаются от 70 тысяч рублей. Несмотря на сложности с транспортом, Турция остается самым востребованным зарубежным направлением для отдыха на майские праздники. Для отдыха чаще всего выбирают Анталью и Белек.

Туристам, которые предпочитают отели премиум-сегмента и хотят питание all inclusive, придется заплатить побольше. Цены на туры в подобные отели начинаются от 170 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что родителям назвали главную ошибку в путешествии с детьми.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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