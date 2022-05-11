Раскрыта стоимость летнего отдыха в ОАЭ и Турции

Среди доступных россиянам направлений наибольшей популярностью пользуются ОАЭ, Турция, Мальдивы. Турагент Инна Аверьянова проанализировала предложения на рынке путевок и рассказала о стоимости летнего отдыха на курортах перечисленных стран. Ее слова приводит портал «Моменты».

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Лето в Арабских Эмиратах традиционно жаркое. С этим связано падение цен на путевки. Эксперт подсчитала, что стоимость отдыха в летний период начинается от 98 тысяч рублей за двоих. Турагент напомнила, в ОАЭ можно организовать не только традиционные пляжные развлечения, но и интересные экскурсии.

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По-прежнему популярны у соотечественников путевки в Турцию. В летние месяцы погода в регионе теплая, температура воздуха колеблется в районе 30 градусов. На поездку в Турцию для двоих придется потратить не менее ста тысяч рублей.

«В этой стране найдется место для каждого туриста. Для любителей моря есть чистые пляжи на четырех морях, а тем, кто предпочитает экскурсионный отдых, понравится Стамбул и Каппадокия с их древней историей», — отметила турагент.

В традиционный сезон отпусков можно дешевле обычного отдохнуть на Мальдивах. Так, по словам Инны Аверьяновой, стоимость тура для двоих начинается от 200 тысяч рублей.

«Мальдивские острова славятся тишиной, красивой природой, а также богатым подводным миром. Также на курорте есть хорошие отели с высоким уровнем сервиса», — подчеркнула турагент.

Если лететь далеко не хочется, то путешественников можно заинтересовать турами на Северный Кавказ и в Казахстан. Стоимость путевки на двоих начинается от 100 и 146 тысяч рублей соответственно. На Северном Кавказе путешественников ждут пляжи Каспийского моря, улицы древнего Дербента или подъем на самую высокую гору Европы – Эльбрус. В Казахстане туристов наверняка впечатлят бескрайние южные степи, горные цепи и озера, Великий шелковый путь. А многим наверняка захочется увидеть своими глазами запуск ракеты на космодроме Байконур.