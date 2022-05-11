Япония смягчит въезд в страну для туристов

Стало известно, что власти Японии намерены ослабить антиковидные ограничения. В частности, это коснется посещения страны туристами. В ближайшее время в Японию смогут приезжать небольшие группы путешественников, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Несмотря на послабления, вероятнее всего, будет установлен лимит на въезд туристов. Он составит до 20 тысяч человек в день. Если эпидобстановка будет благополучной, то уже в июне первые группы путешественников смогут посетить Японию.