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3 часа назад

Япония смягчит въезд в страну для туристов

Мира Маркина

Стало известно, что власти Японии намерены ослабить антиковидные ограничения. В частности, это коснется посещения страны туристами. В ближайшее время в Японию смогут приезжать небольшие группы путешественников, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Япония смягчит въезд в страну для туристов
Фото: unsplash.comunsplash.com

Несмотря на послабления, вероятнее всего, будет установлен лимит на въезд туристов. Он составит до 20 тысяч человек в день. Если эпидобстановка будет благополучной, то уже в июне первые группы путешественников смогут посетить Японию.

Хотите устроить гастрономическое путешествие в Японию уже сейчас? Попробуйте приготовить традиционный десерт моти по рецепту от «Рамблера».

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