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58 минут назад

Россиянам рассказали, как получить цифровую шенгенскую визу

Мира Маркина

Недавно у путешественников из 102 стран (Россия вошла в этот список) появилась возможность оформить шенгенскую визу дистанционно. О нюансах использования онлайн-платформы российским туристам рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам рассказали, как получить цифровую шенгенскую визу
Фото: unsplash.comunsplash.com

Для получения визы нового типа туристу нужно загрузить на онлайн-платформу отсканированный загранпаспорт, медицинскую страховку, авиабилеты и другие документы, обязательные для традиционной подачи заявлений. Их список можно уточнить в представительстве страны, куда планируется поездка.

Однако для тех, кто получает шенгенскую визу впервые, есть ограничения. В Еврокомиссии отметили, что им нужно прийти в консульство для сдачи биометрических данных. Озвученное требование касается и тех, кто сдавал биометрию более четырех лет назад.

Цифровая виза выдается в виде 2D-штрих-кода, который подписывается с помощью криптографических технологий.

Ранее мы писали о том, какие изменения для желающих посетить Израиль, вступят в силу с 20 мая.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,Еврокомиссия,
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