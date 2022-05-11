Россиянам рассказали, как получить цифровую шенгенскую визу

Недавно у путешественников из 102 стран (Россия вошла в этот список) появилась возможность оформить шенгенскую визу дистанционно. О нюансах использования онлайн-платформы российским туристам рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Для получения визы нового типа туристу нужно загрузить на онлайн-платформу отсканированный загранпаспорт, медицинскую страховку, авиабилеты и другие документы, обязательные для традиционной подачи заявлений. Их список можно уточнить в представительстве страны, куда планируется поездка.

Однако для тех, кто получает шенгенскую визу впервые, есть ограничения. В Еврокомиссии отметили, что им нужно прийти в консульство для сдачи биометрических данных. Озвученное требование касается и тех, кто сдавал биометрию более четырех лет назад.

Цифровая виза выдается в виде 2D-штрих-кода, который подписывается с помощью криптографических технологий.