Израиль смягчает правила въезда для россиян

Власти Израиля решили заменить обязательное ПЦР-тестирование въезжающих на территорию государства туристов другим анализом. Новость сообщает RATA-News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Начиная с 20 мая, путешественники (в том числе из России) перед посадкой в самолет могут предъявлять результат исследования на антиген, полученный за 24 часа до отправления. И этого будет достаточно. Также по приезде туристам теперь не нужно проходить ПЦР-тестирование.

Соответствующее решение об ослаблении мер власти приняли в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране.

Теперь для посещения Израиля российским туристам достаточно иметь при себе медицинскую страховку (в том числе покрывающую лечение от COVID-19), а также заполнить декларацию здоровья за двое суток до вылета.