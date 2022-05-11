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2 часа назад

Россиянка полетела на Кипр и осталась на улице

Мира Маркина

На портале «Тонкости туризма» российская путешественница поделилась историей, как из-за ошибки персонала отеля оказалась без жилья с ребенком на руках. Неприятность случилась на Кипре.

Россиянка полетела на Кипр и осталась на улице
Фото: unsplash.comunsplash.com

Героиня истории подчеркнула, что отправилась на остров «дикарем» и заранее забронировала для себя и ребенка отдельную комнату в хостеле. Но по приезде выяснилось, что номер занят. Женщине предложили остановиться в общей комнате (то есть, с другими гостями). Этот вариант не подошел туристке.

Тогда хозяева хостела предложили ей на три дня снять комнату в квартире неподалеку. Россиянка планировала отдохнуть на Кипре дольше и в итоге оказалась на улице.

«Вы пробовали когда-нибудь искать жилье в сезон? 99 процентов уже забронировано, а что осталось, по космическим ценам или неликвид», — объяснила она.

Однако история туристки закончилась хорошо. Женщине предложили переехать в апартаменты к совладельцам хостела.

«Квартира оказалась шикарной, на берегу моря, с большим балконом и общими зонами. Почти пять дней мы жили там одни, потом в одну из комнат переехала женщина из Норвегии. В общем, в этой ситуации мы даже выиграли», — поделилась путешественница.

Ранее мы писали о том, как купить путевку мечты и не отдать деньги мошенникам.

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