Как приобрести путевку и не отдать деньги мошенникам

Путешествие мечты может не состояться, если сделать ошибку в самом начале – выбрать ненадежного организатора тура. Как избежать этого, “Рамблеру” рассказала Людмила Чернавская, основатель турагентства Trinity Moms Travel.

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Прежде эксперт предложила разобраться с разницей между “туроператором” и “турагентом”.

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Туроператор – это компания, которая подготавливает туристические пакеты. То есть, они заключают договоры с отелями, приобретают “блочные” перевозки (у крупных операторов зачастую есть свои авиакомпании). Проверить такую компанию легко, заглянув в реестр Ростуризма. Туроператорам предъявляют достаточно жесткие требования (в основном это касается финансовых гарантий). Соответствие им позволяет компании находиться в реестре.

Турагенты – компании или частные лица, имеющие регистрацию (например, статус индивидуального предпринимателя). Самозанятыми они быть не могут, подчеркнула эксперт. Другой важный момент: для турагентов на сегодняшний день нет обязательного реестра. Однако компании, которые дорожат репутацией, стараются участвовать в “добровольных” перечнях. Например, в России существует “Объединение туроператоров в сфере выездного туризма “ТУРПОМОЩЬ”. Нахождение турагента в этом реестре не дает гарантий для туристов, но это показатель того, что компания заботится о своей репутации.

Людмила Чернавская рекомендовала внимательно изучить реальные отзывы о работе туроператора/турагента, их страницы в соцсетях.

Потому что все, кто работает с туристами, конечно, стараются брать отзывы у туристов и размещать их в открытом доступе. Когда клиенты обсуждают путешествие, нужно задавать много вопросов по поводу того, что это за отель, какие особенности перевозки. Именно те, кто занимается этим вопросом, будут знать, что ответить на такие мелочи. Также обязательно должен предоставляться договор и чек об оплате. Потому что могут быть отмены, переносы по медпоказаниям.

Людмила Чернавская Эксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

Если вы выбрали турагента/туроператора, путевку и готовы открыть кошелек, не торопитесь. Проверьте реквизиты, которые вам дают при оплате. Туристу обязаны предоставить договор, в котором указаны ИНН (если это турагент – частное лицо) или КПП (присваивается организациям), юридический и физический адрес.

Сейчас многие туристы хотят быстро приобрести тур без многочасового сидения в офисе турагента/туроператора. Такие продажи осуществляются онлайн. И самый надежный способ организовать путешествие без потерь – попросить компанию, в которую вы обратились, выставить оплату через банк.

Так как если выставляется счет, банк отслеживает, как турагент или туроператор ведет свою деятельность. Банк следит за тем, чтобы контрагент исполнял его требования. Так что если турагент предлагает оплатить тур через расчетный счет – это вполне себе легальная история. Еще один легальный способ – оплата через эквайринг. Насторожить должна оплата наличными без чека, либо перевод с карты на карту. Да, турагенты периодически предлагают перевод, потому что для ИП это вполне легальный способ. Но клиенты должны понимать, что если они первый раз работают с турагентом, лучше выбрать иной способ оплаты.

Людмила Чернавская Эксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel