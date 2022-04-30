Как приобрести путевку и не отдать деньги мошенникам

Путешествие мечты может не состояться, если сделать ошибку в самом начале – выбрать ненадежного организатора тура. Как избежать этого, “Рамблеру” рассказала Людмила Чернавская, основатель турагентства Trinity Moms Travel.
Прежде эксперт предложила разобраться с разницей между “туроператором” и “турагентом”.
Туроператор – это компания, которая подготавливает туристические пакеты. То есть, они заключают договоры с отелями, приобретают “блочные” перевозки (у крупных операторов зачастую есть свои авиакомпании). Проверить такую компанию легко, заглянув в реестр Ростуризма. Туроператорам предъявляют достаточно жесткие требования (в основном это касается финансовых гарантий). Соответствие им позволяет компании находиться в реестре.
Турагенты – компании или частные лица, имеющие регистрацию (например, статус индивидуального предпринимателя). Самозанятыми они быть не могут, подчеркнула эксперт. Другой важный момент: для турагентов на сегодняшний день нет обязательного реестра. Однако компании, которые дорожат репутацией, стараются участвовать в “добровольных” перечнях. Например, в России существует “Объединение туроператоров в сфере выездного туризма “ТУРПОМОЩЬ”. Нахождение турагента в этом реестре не дает гарантий для туристов, но это показатель того, что компания заботится о своей репутации.
Людмила Чернавская рекомендовала внимательно изучить реальные отзывы о работе туроператора/турагента, их страницы в соцсетях.
Если вы выбрали турагента/туроператора, путевку и готовы открыть кошелек, не торопитесь. Проверьте реквизиты, которые вам дают при оплате. Туристу обязаны предоставить договор, в котором указаны ИНН (если это турагент – частное лицо) или КПП (присваивается организациям), юридический и физический адрес.
Сейчас многие туристы хотят быстро приобрести тур без многочасового сидения в офисе турагента/туроператора. Такие продажи осуществляются онлайн. И самый надежный способ организовать путешествие без потерь – попросить компанию, в которую вы обратились, выставить оплату через банк.
Когда оплата будет проведена, организатор вашего путешествия должен прислать вам номер заявки и объяснить, где на сайте можно посмотреть исчерпывающую информацию о бронировании (или предоставить ее в виде электронного письма, пакета документов).