Перечислены месяцы, когда уйти в отпуск выгоднее всего

Эксперты Роструда пришли к выводу, что уходить в отпуск выгоднее всего в месяцы, в которых больше всего рабочих дней, сообщает «Российская газета».

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Наименее выгодные месяцы для отпуска – те, в которых есть много праздничных дней. В 2022 году такими месяцами были январь и май. Согласно трудовому кодексу, праздничные дни не оплачиваются. Следовательно, общая сумма отпускных за этот период получится меньше, чем могла бы быть. Но есть в этой ситуации плюс. Отпуск из-за праздника автоматически удлиняется, и к нему прибавляются дополнительные дни отдыха.

В этом году выгодно уйти в отпуск в августе, сентябре и декабре, если считать по количеству рабочих дней (22). Выгодно брать отпуск с захватом выходных, так как они оплачиваются. Если официально уикенд не будет включен в отпускные дни, то его можно отгулять в другое время.