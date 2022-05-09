Россияне объяснили свою любовь к путешествиям на поездах

В сообществе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» россияне перечислили причины своей любви к путешествиям на поезде.

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Многие отметили, что из Москвы можно уехать практически в любом направлении.

«Купейный вагон, в подстаканнике чай… Хорошей поездки, дружок, не скучай!» — написал автор поста, подкрепив рифмованные строки сделанным в поезде дальнего следования фото.

В комментариях пользователи поделились, что любят такие поездки за возможность полюбоваться российскими пейзажами, познакомиться с попутчиками, выйти на станциях и попробовать местные лакомства.

Некоторые признались, что чай в фирменных железнодорожных стаканах всегда казался им особенно вкусным. Кстати, многие люди коллекционируют подстаканники.

«Люблю Москву. Но здорово, что иногда можно сесть на поезд и удрать из нее куда глаза глядят!» — поделилась одна из участниц дискуссии.