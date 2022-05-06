Россиянам объяснили, как быть с болтливыми соседями в поезде

Туристам назвали способы, как избежать нежелательного общения с разговорчивыми попутчиками в поездах. Об этом сообщает портал «Тонкости туризма».

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Чобы не оказаться вовлеченным в долгие беседы, нужно подготовиться заранее и придумать себе занятия, которые скрасят поездку. Например, взять с собой книгу, кроссворд, скачать музыку, фильмы или компьютерные игры.

Еще одним действенным способом «нейтрализации» болтливых попутчиков в поездах является сон. Зайдя в купе, можно сразу повернуться лицом к стене и лечь спать: даже самый общительный пассажир не станет беспокоить спящего.

«Да и уже начавшуюся беседу никогда не поздно прервать, вежливо сославшись на усталость или плохое самочувствие», — дали совет эксперты.

Также желающие провести время в тишине могут покупать билеты на верхние полки. Уединиться наверху гораздо проще, чем внизу — никто не присядет рядом и не попытается «излить душу». Однако данный способ связан с рядом других неудобств.

Последним необычным советом с путешественниками поделился один из читателей «Тонкостей туризма».

«Если не боитесь конфликта, можно просто попросить замолчать. Если же конфликт нежелателен, то лично я всегда начинаю сам болтать разную чушь. Говоруны терпеть не могут слушать. Если сумеете вынести ему мозг, он от вас отстанет».