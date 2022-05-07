Туристы попали под сход лавины в Осетии

Группа туристов попала под сход лавины на горе Казбек в Северной Осетии. Об этом сообщили на сайте телеканала РЕН ТВ.

Как говорится в сообщении, туристическая группа находилась на уровне 3700 метров и не была зарегистрирована. В результате схода лавины никто из россиян не погиб. Один из туристов сломал во время восхождения ногу. Сейчас на место отправлены спасатели.