В РФ продлили запрет полетов в южные регионы

Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты некоторых южных регионов страны до 13 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Росавиации.

Так, работать не будут 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Отечественным авиакомпаниям посоветовали продумывать альтернативные маршруты для перевозки пассажиров, используя авиагавани в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Рейсы в аэропортах ряда регионов юга и центральной части страны были приостановлены 24 февраля на фоне проведения специальной военной операции на Украине.