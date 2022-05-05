Стало известно, сколько россиян начали экономить на отпуске

Россияне этой весной снизили свои расходы сразу в нескольких сферах. Об этом говорят результаты исследования сервиса "Зарплата.ру", который проводился среди 1720 россиян в период 28 апреля по 3 мая.

Фото: Кадр из сериала "Отпуск" Кадр из сериала "Отпуск"

Оказалось, что больше всего россияне стали экономить на отпуске и походах в кафе и рестораны.

"Экономить на расходах этой весной стали 80% россиян. Большинство (44%) стараются экономить на всем. Экономят на отпускных поездках 13% опрошенных, на кафе и ресторанах - 12%, продуктах - 9%, одежде, обуви и салонах красоты - по 7%, технике - 3%, мебели - 2%, ремонтных работах - 2%, алкоголе - 1%", — сказано в результатах опроса.

Причем треть респондентов уменьшила расходы на 10-20%. 21% опрошенных сократили траты на 5-10%, а 8% урезали свои расходы аж на 20-30%. Еще 7% россиян сократили траты на 30% и более.

При этом 61% респондентов стали экономит из-за роста цен, 16% — из-за страха неизвестности, 8% россиян просто заметили, что средств стало не хватать. 5 и 6 % стали урезать траты из-за проблем с зарплатой и работой.

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