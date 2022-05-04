Билеты на Мальдивы продают по сниженным ценам

Билет Аэрофлота» на Мальдивы с 16 по 23 мая туда и обратно можно купить за 44 тысяч рублей. Об этом сообщают специалисты TourDom.
Также известно, что перелет в Мале из Москвы — рейсами а/к flydubai и Emirates со стыковкой в Дубае, обойдутся в 53 и 56 тыс. руб. соответственно.
"Аэрофлот" приучил своих клиентов к прямым рейсам. Поэтому спрос на туры на Мальдивы с перелетом нацперевозчика, безусловно, есть, тем более что цена привлекательна. Однако Артур Мурадян сомневается, что низкие тарифы долго будут в наличии: как только появится устойчивый спрос, цены вернутся на пандемийный уровень, где-то в районе 70–80 тыс. за билет",
— говорит руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян.