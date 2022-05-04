Назван самый популярный вид транспорта для путешествий

Среди россиян самым востребованным видом транспорта для путешествий летом стал самолет. Так, известно, что именно его для своего отпуска выбрали 37 процентов респондентов. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок "Туту.ру", которое поступило в редакцию "Ленты.ру".

Вторым по популярности оказался поезд. На этом виде транспорта в путешествие отправятся 29 процентов россиян. А третье место заняла электричка — ее выбрали девять процентов участников.

Собственный автомобиль для летнего отпуска выбрали семь процентов россиян, автобус и велосипед — по пять процентов, а два процента респондентов проголосовали за круизные лайнеры, один — за каршеринг.

Загрузка…