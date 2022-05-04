Стало известно, куда можно улететь за 15 тысяч рублей

В Ассоциации туроператоров рассказали, что теперь можно улететь в Индию прямым рейсом, а стоимость билетов будет начинаться от 14,8 тысяч рублей.

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Прямые рейсы из Москвы в Дели будут запущены авиакомпанией аэрофлот 6 мая 2022 года. Самолеты Airbus A330 будут летать из Шереметьево по четвергам и воскресеньям в мае, по понедельникам и пятницам - начиная с июня.

Довольно низкая цена обусловлена низким сезоном - сейчас в Индии слишком жарко и влажно, обычно в это время мало кто стремиться попасть туда на отдых. В начале мая стоимость прямых рейсов составит от 17,5 тысяч рублей на одного человека в одну сторону, а с конца месяца уже упадет до 14,8 тысяч.

Для сравнения, билеты на стыковочные рейсы в Дели до этого обходились почти в 30 тысяч рублей в одну сторону и больше.