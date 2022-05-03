Еще одна европейская страна открылась для россиян

Стало известно о том, что Сербия отменяет антиковидные ограничения на въезд для российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Со вторника, 3 мая 2022 года, перестают действовать все меры контроля и ограничения для въезда в Республику Сербию в связи с инфекционным заболеванием COVID-19»,

– пишет агентство.

Путешественникам больше не придется предоставлять отрицательные результаты ПЦР-тестов, а также справку о вакцинации от COVID-19 или подтверждение о перенесенном заболевании. Несмотря на это рекомендации относительно ношения масок в закрытых помещениях остаются актуальными.

Ранее мы сообщали о том, что Болгария отменила все антиковидные ограничения на въезд.