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53 минуты назад

Болгария отменила все антиковидные ограничения на въезд

Катерина Саломе

С 1 мая Болгария отменила все антиковидные ограничения на въезд. Минздрав республики подчеркнул, что впредь туристам не потребуется показывать результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.

Болгария отменила все антиковидные ограничения на въезд
Фото: pixabay.compixabay.com

Прямых рейсов из России в Болгарию нет, так как в связи с международными санкциями прямое авиасообщение между странами приостановлено, добавили специалисты. Тем не менее, отметили эксперты, попасть из Москвы в Варну можно на самолете с пересадкой в Стамбуле, а в Софию с пересадкой в Белграде или Дубае.

Примечательно, что для въезда в страну необходимо будет предъявить национальную визу Болгарии, Хорватии, Кипра или Румынии, либо действующий многократный шенген. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее мы сообщали о том, что в США собираются упростить въезд ряду россиян.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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