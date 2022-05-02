С 1 мая Болгария отменила все антиковидные ограничения на въезд. Минздрав республики подчеркнул, что впредь туристам не потребуется показывать результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.
Прямых рейсов из России в Болгарию нет, так как в связи с международными санкциями прямое авиасообщение между странами приостановлено, добавили специалисты. Тем не менее, отметили эксперты, попасть из Москвы в Варну можно на самолете с пересадкой в Стамбуле, а в Софию с пересадкой в Белграде или Дубае.
Примечательно, что для въезда в страну необходимо будет предъявить национальную визу Болгарии, Хорватии, Кипра или Румынии, либо действующий многократный шенген. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Ранее мы сообщали о том, что в США собираются упростить въезд ряду россиян.