С 1 мая Болгария отменила все антиковидные ограничения на въезд. Минздрав республики подчеркнул, что впредь туристам не потребуется показывать результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.

Прямых рейсов из России в Болгарию нет, так как в связи с международными санкциями прямое авиасообщение между странами приостановлено, добавили специалисты. Тем не менее, отметили эксперты, попасть из Москвы в Варну можно на самолете с пересадкой в Стамбуле, а в Софию с пересадкой в Белграде или Дубае.