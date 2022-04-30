В США собираются упростить въезд ряду россиян

Власти США намерены упростить для некоторых россиян въезд и проживание в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

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В частности, администрация президента США Джо Байдена задумала, как пишет Bloomberg, лишить Россию "лучших новаторов".

Для этого планируется смягчить визовые ограничения для

Упрощенный въезд для квалифицированных специалистов из России в области "науки, инженерии и математики".

Так, администрация Байдена запросила у Конгресса США отменить для таких россиян требование о подтверждении трудоустройства в Штатах. То есть, теперь, чтобы получить рабочую визу россиянам нужно будет иметь степень магистра или доктора наук, а приглашение от американского работодателя не потребуется.