Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
11 минут назад

В США собираются упростить въезд ряду россиян

Диана Товсепова

Власти США намерены упростить для некоторых россиян въезд и проживание в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

В США собираются упростить въезд ряду россиян
Фото:  CC0 Public Domain CC0 Public Domain

В частности, администрация президента США Джо Байдена задумала, как пишет Bloomberg, лишить Россию "лучших новаторов".

Для этого планируется смягчить визовые ограничения для

Упрощенный въезд для квалифицированных специалистов из России в области "науки, инженерии и математики".

Так, администрация Байдена запросила у Конгресса США отменить для таких россиян требование о подтверждении трудоустройства в Штатах. То есть, теперь, чтобы получить рабочую визу россиянам нужно будет иметь степень магистра или доктора наук, а приглашение от американского работодателя не потребуется.

Ранее мы писали о том, почему русских космонавтов в США называли "инопланетянами".

Новости путешествий,Джозеф Байден,Администрация США,Конгресс США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители